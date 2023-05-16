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أسعار النفط ترتفع من جديد وتجتاز عتبة الـ75 دولاراً

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بغداد - ياسين صفوان - وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4% إلى 75.54 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو 0.4%.

وارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.


وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الاثنين إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في آب، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 أيار.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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