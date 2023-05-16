انت الان تتابع خبر ليوث الرافدين يغادرون الى الأرجنتين للمشاركة بكأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456070-638198108561427435.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-16 | 07:11
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الخليج 365 – رياضة
غادر وفد منتخب الشباب العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، من مطار العاصمة بغداد، متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس؛ للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب.
وذكر اعلام اتحاد الكرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفد منتخبنا الشبابي غادر إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً والتي ستنطلق مبارياتها في 20 من الشهر الحالي".
وأضاف، أن "منتخبنا سيلعب أولى مبارياته في المونديال امام منتخب الأوروغواي في 22 من هذا الشهر من ثم سيلاقي نظيره التونسي في الخامس والعشرين منه، على ان يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتخب الإنكليزي يوم 28".
وأضاف، أن "منتخبنا سيلعب أولى مبارياته في المونديال امام منتخب الأوروغواي في 22 من هذا الشهر من ثم سيلاقي نظيره التونسي في الخامس والعشرين منه، على ان يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتخب الإنكليزي يوم 28".
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