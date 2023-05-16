اخبار العالم

ليوث الرافدين يغادرون الى الأرجنتين للمشاركة بكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ليوث الرافدين يغادرون الى الأرجنتين للمشاركة بكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456070-638198108561427435.jpg

2023-05-16 | 07:11

ليوث الرافدين يغادرون الى الأرجنتين للمشاركة بكأس العالم

255 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

غادر وفد منتخب الشباب العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، من مطار العاصمة بغداد، متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس؛ للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب.

وذكر اعلام اتحاد الكرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفد منتخبنا الشبابي غادر إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً والتي ستنطلق مبارياتها في 20 من الشهر الحالي".

وأضاف، أن "منتخبنا سيلعب أولى مبارياته في المونديال امام منتخب الأوروغواي في 22 من هذا الشهر من ثم سيلاقي نظيره التونسي في الخامس والعشرين منه، على ان يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتخب الإنكليزي يوم 28".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا