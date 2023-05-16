شكرا لقرائتكم خبر عن 81.4 مليار جنيه استثمارات لتطوير قطاع الكهرباء العام الجديد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال إلقائها، توجيه مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 استثمارات خلال العام الجديد قدرها 81.4 مليار جنيه، لصالح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي.

وفي هذا الاطار نستعرض أبرز ما تركز عليه خطة التنمية والاعمال المستهدفه في قطاع الكهرباء في ضوء ما استعرضته الوزيرة :

1- مُواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، مثل مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة.

2- إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100كم.

3- استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباءالضبعة في إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.

4- تتضمن الخطة في مجال تنويع مصادر الطاقة، الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباءبطاقة الرياح بخليج السويس قُدرة 250 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع "بنبان" للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.

5- علي مُستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، تحرص الخطة على مُواصلة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء ما تتمتّع به مصر من مزايا الـموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات، وذلك في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء في مصر وقُبرُص واليونان، ولتنطلق منه إلى الدول الأوروبيّة الأخرى بقُدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 3000 ميجاوات