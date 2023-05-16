شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء وتجديد 14 ألف فصل وتوفير 700 ألف تابلت العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024، في مجال التعليم خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتيّة للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية، حسبما تشير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وتشير " السعيد " إلي أن خطة التنمية العام الجديد تستهدف تطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756، مدرسة وإقامة عشر مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتيّة في 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد.

كما تعمل الخطة المستهدفة - حسب الدكتورة هالة السعيد - تحسين تنافسيّة مُخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 ،فصلًا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمتفوّقين، وثلاث مدارس دولية حكومية.