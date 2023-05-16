شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: استمرار الدعم المصرى للوافدين من الأراضى السودانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز" من وادى كركر بمحافظة أسوان جهود الدولة المصرية ودعمها للوافدين من السودان، قائلا: "حركة الوافدين من الأراضى السودانية لم تتوقف بسبب الأزمة التى تدور حاليا بهذه الأراضى".

وأضاف مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية وكانت على قدر المسئولية وفقا للتصريحات الصادرة عن للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والتى أشادت بحسن استقبال الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، فضلا عن توفير سبل الراحة لهم، سواء من منازل أو وسائل نقل مختلفة، أو العيادات المتنقلة.

تابع كريم رجب، العيادات المتنقلة تستقبل ما بين 100 إلى 150 شخصا من أصحاب الأمراض المزمنة، من المدن السودانية بوادى كركر وهى القرية التى تبعد عن مدينة أسوان بحوالى 35 كم وبين معبرى قسطل وأرقين بمسافة بمسافة حوالى 350 متر وبالتالى هى النقطة التى تتلاقى فيها الحافلات والشاحنات، لافتا إلى أن مصر استقبلت خلال هذه الأزمة حوالى 70 ألف شخص قادمين من السودان و7 آلاف من جنسيات مختلفة.

وأكد كريم رجب أن الدعم المصرى مازال مستمر سواء فى توفير السكن بوادى كركر وتوفير الغذاء، وإعلان وزارة الصحة مايزيد عن 25 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية للأراضى السودانية.