العراق يجدد موقفه الداعي لوقف إطلاق النار في السوان

جدد المندوب الدائم لدولة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف السفير عبد الكريم هاشم مصطفى، الاثنين، التأكيد على موقف العراق الداعي إلى وقف إطلاق النار في السودان بشكل فورى، والسماح بوصول المُساعدات الإنسانيَّة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الخارجية العراقية أن ذلك جاء خلال مشاركة المندوب الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الدورة (36) الاستثنائيَّة لمجلس حقوق الإنسان بشأن أثر النزاع الدائر في السودان على حقوق الإنسان.

وأشاد المندوب العراقي بـ"المُبادرات العربيَّة الراميَّة إلى دفع طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار والبدء بالحوار باعتباره الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب السودانيّ الشقيق".