شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعليم العالي بمصر تكشف معلومات هامة عن مصير طلاب الجامعات السودانية والروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، في مصر مصير الطلاب العائدون من السودان وروسيا، قائلًا: "جميع شكاوى الطلاب وأسئلتهم المتكررة يتم الاجابة عنها يوميًا، عبر المركز الاعلامي، في صورة سؤال وجواب، ويتم رصد كل الاسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه في ضوء علاج كافة المشكلات المتعلقة بإلتحاق الطلاب بالجامعات الخاصة والاهلية فقد تم تدشين رابط إلكتروني للتسجيل عليه وتوزيع الطلاب على الجامعات في كافة التخصصات.

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، عن أنه على مدار اليوم فقط تم تسجيل نحو 7 الالاف طالب عبر الرابط قائلًا: " بتوجهات من وزير التعليم العالي تم إنشاء رابط إلكتروني لمجابهة اية مشكلات تتعلق بالالتحاق والتزيع على الجامعات تيسيرا عليهم في إجراءات التحويل وسيتم توزيعهم.



وعن شكاوى الطلاب أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، أن هناك فترة محددة بمدة ثلاثة اشهر لجب الملف والاوراق والمحتوى العلمي وقابله للتمديد إذا إقتضت الضرورة.



وحول الشكاوى بشأن مايتعلق بالمقاصة العلمية قال : " المقاصة العلمية هي بهدف التيسير على الطالب وليس التعسير فالهدف منها هو إعفاء الطالب من المقررات الدراسية التي إنتهى منها في الجامعات السودانية والروسية وهو أمر عادي وإجراء متبع حتى بين الجامعت المصرية في حال إنتقال طالب من جامعة لاخرى والهدف هو الاعفاء من المقررات التي إنتهى منها ".



وحول شكاوى الطلاب ومخاوفهم من إختبار تحديد المستوى بالنسبة للجامعات غير المعتمدة قال: " الاختبار ليس للنجاح أو الرسوب ولكن لتحديد مستواه الدراسي فقط وإلحقاه بالفرقة الدراسية وفقًا لتخصه الهدف من تحديد المستوى هو تحديد مستواه الدراسي وليس لنجاحه أو رسوبه لتحديد المستوى الدراسي المناسب حتى يلتق له ما دام هي جامعة غير معتمدة



مشيرًا إلى أن إجمالي الطلاب المسجلين حتى الان على المنصة العلمية هم 3 الالاف طالب وهناك نحو ألفين غير مسجلين قائلًا: "له ماخلصناش حصر ومحتاجين شهر وطلاب روسيا ولديهم رغبة في العودة والالتحاق بالجامعات المصرية ونرصد ذلك بشكل يومي وإلى حين شهر سيتم حصر كافة التخصصات العلمية وأعدادهم وكلياتهم التي ينتمون إليها حتى يتم إجراء توزيع شامل لكافة الجامعات الاهلية والخاصة".



وحول أماكن إلتحاق لهؤلاء الطلاب قال: " لدينا فرص كثيرة في كلًا من في الجامعات الاهلية والخاصة وسيتم تحويلهم للتخصص المناظر حتى لاتضيع السنوات السابقة عليه وسيتم إجراء مقاصات علمية لتيسير عليه ووضعه في المستوى العلمي المناسب"



وحول شكاوى بعض الطلاب من أن بعض الجامعات الخاصة تلزمهم بشرط جلب المحتوى العلمي وأنه لازال غير متوافر في بلدان تشهد نزاعات قال: " رصدنا هذه المشكلة ويتم إصدار سؤال وجواب لكل الاسئلة التي تدور في خلد الطلاب وجاوبنا على هذا السؤال وهي ضمن الاوراق التي تدخل ضمن المدة المقررة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للمد والان فقط عليه أن يقدم إثبات القيد الان والمتاح لديه وشهادة التحركات وحتى يتراسل مع جامعته في السودان أو غيرها لكن الاهم الان تقييد نفسه في الجامعات ةالان عشان يعملوا حسابه في مسالة التوزيع".



وحول اسئلة بعض الطلاب عن مصير العام الدراسي الراهن قال عبد الغفار،الغفار، ان الحديث كله عن التيرم الأول القادم من العا الدراسي 2023-2024 وهذا بسبب أن الجامعات المصرية بدات بالفعل الان حاليًا في إجراء الامتحانات العملية في كليات الطب ومن ثم من الصعب إستكمال دراستهم هذا العام إمتحانات الكليات العملية في كليات الطب العام الدراسي الجديد وهي فرصة زمنية لاستكمال الاوراق.



وحول مصير الفصل الدراسي الأول الذي درسه الطالب في الجامعات السودانية في العام الجامعي الراهن 2022-2023 قال: مع بداية العام الجديد اي مادة درسها الطالب في الفصل الدراسي الأول خلال العام الجاري في جامعته في السودان والدول الاخرى سيتم إعفاؤه منها إذا تمكن من تقديم المحتوى العلمي الخاص به.



وعن مصير الفصل الدراسي الصيفي القادم 2023-2024 قال: " سيحصل في نهاية العام الدراسي القادم فصل دراسي صيفي لتعويضهم عن بعض المقررات الدراسية بفصل دراسي كامل لحل بعض المشكلات المتعلقة بالمقررات الدراسية وممكن يكون مضغوط كامل.