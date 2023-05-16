شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بإعلان جدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع بقلق شديد ما يشهده السودان من صراعات وتأزم الوضع، مضيفا أنه رأى الكثير من الأزمات داخل المنطقة سواء في السودان وسوريا وبنغازي خلال عمله لمدة 20 عاما، ورغم كل ذلك إلا أنه أعرب عن تفاؤله في عبور الأزمات.

وأضاف "سامويل" في حواره عبر زووم، لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد" الاثنين، أن السودان يشهد أزمة كبيرة والشعب يبحث عن الديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير الرئيس السوداني السابق، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتابع الأزمة عن كثب من أجل وقف القتال بين الأطراف المتنازعة في السودان ووقف إطلاق النار.

وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بإعلان جدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، موضحًا أن هناك 16 مليون سوداني يعانون من الجوع والفقر ويحتاجون المساعدة الإنسانية، مشددا على أن الأمر بات أسوأ من قبل ولا بد من فتح كل الأبواب لوصول المساعدات للشعب السوداني.

وأردف، أن هناك تنسيقا كبيرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى حلول سريعة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أمريكا مثل بقية بلدان العالم قررت إجلاء رعاياها من الخرطوم نظرا لتفاقم الوضع وحدة الصراع هناك.