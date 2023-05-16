شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تواصل استقبال العائدين من السودان.. وتقديم كافة الدعم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبوسمبل النهرى، استمرار استقبال العائدين من السودان، قائلا إن “العبور أصبح مقتصرًا على الجانب السوداني فقط، وقل بشكل ملحوظ عبور المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات”.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبوسمبل النهرى، أن السلطات المصرية ما زالت تقدم كل الدعم اللازم.

وتابع أن اليوم يمر شهر على اندلاع الأزمة السودانية، وما زالت الأوضاع مستمرة مضطربة.