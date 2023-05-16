شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة حلوان الأهلية تكشف موقف العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الجامعات المصرية بدء استقبال طلبات الالتحاق والقبول وتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر، واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023.



وكشفت جامعة حلوان الاهلية بدء عن بدء استقبال طلبات تحويل الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا ابتداء من الأسبوع الجاري وحتى بداية أكتوبر 2023.

و كشفت إدارة الجامعة أنه يمكن لـ الراغبين في التحويل المناظر إلكترونيا، إتمام ذلك، من خلال موقع جامعة حلوان الأهلية على شبكة الإنترنت، على الرابط التالي.. app2.helwan.edu.eg/hnu .

ومن جهته، صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية بأنه للتحويل إلى الجامعة بعض الضوابط الخاصة بالتحويل المناظر لأحد كليات جامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2024/2023 لهذه الفئة من الطلاب حيث يتم قبول الطلاب على الكليات المناظرة فقط بجامعة حلوان الأهلية والتخصصات المناظرة المتاحة فقط بكل كلية، حيث لا بد أن يكون الطالب مؤهلا دراسيا للكلية المحول لها من حيث المجموعة الدراسية ( علمي أدبي ) والمواد المؤهلة للقبول والشروط الداخلية للكلية، كما سيتم قيد الطالب المحول للجامعة على العام الجامعي القادم 2024/2023 مع عمل المقاصة العلمية اللازمة له.



كما كشف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان ان الكليات التي يتوافر بها مقاعد فارغة للطلاب المحولين تشمل: كلية الهندسة بالجامعة يوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: هندسة العمارة والتصميم البيئي، وهندسة الأنظمة الذكية، أما كلية الفنون والفنون التطبيقية الأهلية فيوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: التصميم الداخلي البيئي، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وفي كلية التجارة وإدارة الأعمال الأهلية يوجد 43 مقعدا لتخصص معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.



وذكر مكتب القبول والتسجيل بجامعة حلوان الاهلية أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد خارج هذه الكليات والتخصصات ؛ ويتحمل الطالب مسئوليته في ذلك، ويكون القبول بأسبقية التسجيل على موقع الجامعة مادام الطالب مستوفيا للبيانات والأوراق المطلوبة والشروط الداخلية للكلية والتخصص؛ علما بأن رابط تسجيل طلب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية هو:

app2.helwan.edu.eg/hnu

كما كشف مكتب التسجيل والقبول بالجامعة الاهلية إنه لا يجوز تقديم الأوراق بشكل ورقي بأي حال من الأحوال، وذلك بناء على تعليمات أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة في هذا الشأن.



و كشفت الجامعة أن الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم المناظرة بجامعة حلوان الاهلية تشمل ما يلي:

صورة إتمام الدراسة الثانوية عامة معادلة فقط

إثبات إقامة بالدولة المحول منها الطالب شهادة تحركات

جواز سفر

إقامةبيان درجات وتقديرات موثق للطلاب الذين تمكنوا من الحصول على تلك الإفادات قبل اندلاع الأحداث

التسلسل الدراسي للطالب بالجامعة المحول منها معتمد وموثق ومصدق عليه من الجهات المعنية بالدولة المانحة

بيان معتمد وموثق بالمحتوي العلمي الذي درسه الطالب بالجامعة الروسية أو الأوكرانية أو السودانية

شهادة إثبات قيد للطالب بأحد الجامعات ( السودانية / الروسية الأوكرانية بالعام الجامعي 2023/2022.