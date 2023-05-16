شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: جهود حثيثة وتحركات مصرية كبرى للحفاظ على المصريين في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الإثنين، تقريرًا يرصد جهودًا حثيثة وتحركات مصرية كبرى للحفاظ على المصريين في السودان ومساعدة الأشقاء.

وأشار التقرير إلى أنه مع مرور شهر على اندلاع الأزمة السودانية، لم تنقطع الجهود المصرية المستمرة لإعادة أبنائها من الجالية المصرية بالسودان، واستقبال الوافدين أيضًا من السودان، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.

وبالتنسيق مع السلطات في الخرطوم، تابعت أجهزة الدولة المصرية أوضاع مواطنيها في السودان، كما سخرت كل طاقاتها عبر السفارة المصرية في الخرطوم، والقنصلية في بورسودان ووادي حلفا، من أجل دعمهم ومساندتهم لتأمين عودتهم إلى مصر.

وحرصًا على سلامة المصريين في السودان، أكدت الخارجية المصرية في عدة بيانات، أن أي عملية إجلاء تتم وفق خطة محددة تراعي توافر الظروف الأمنية المهيأة لذلك، حيث إن عمليات الإجلاء للمصريين سواء برًا أو بحرًا تمت بعناية دقيقة ومتابعة حثيثة.