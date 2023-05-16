أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

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سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار في الشمال:

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار في الجنوب:

سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار

في الجنوب:سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار