اخبار العالم

أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,250 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا