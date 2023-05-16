شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته، وفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، شما المزروعي، وأحمد علي الصايغ، والدكتور مغير خميس الخييلي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، ومحمد سعيد الظنحاني، وناصر سعيد آل علي، ومالك سلطان آل مالك، وسعيد راشد الزعابي.