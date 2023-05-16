شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نفط الهلال: الإمارات تؤسس تقنيات الطاقة للمستقبل برؤية ثاقبة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت شركة نفط الهلال أن الإمارات تعمل على تسريع إنشاء تقنيات الطاقة النظيفة في المستقبل وتطبق تقنيات الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة واحتجاز الكربون وعزله "CCS" وتقنيات الهيدروجين الأزرق لتوسيع نطاقها وتطبيقها في جميع أنحاء العالم في المستقبل كما تشهد صناعة النفط والغاز في الإمارات تحولًا رقميًا من شأنه تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز عملية صنع القرار وتقليل البصمة البيئية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال مجيد حميد جعفر، خلال اليوم الإقليمي للتبادل الصناعي ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في فندق أرماني في برج خليفة بدبي خلال جلسة بعنوان "تعرف على القائد: النفط والغاز يتحولان إلى الرقمنة"، إنه "في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام تقدم سياسة الطاقة الحكيمة للإمارات دليلًا للنفط والغاز والصناعات الأخرى لعالم أكثر استدامة تعتبر خارطة طريق مهمة لصناعة النفط والغاز ولجميع الصناعات الأخرى العاملة في الإمارات وجميع أنحاء العالم".

وأضاف أنه "بينما يمر العالم بانتقال الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون سيستمر النفط والغاز في لعب دور مهم في ضمان إمدادات الطاقة الموثوقة ولكن سيتم إنتاجها بشكل أكثر نظافة وسيتم استخدامها بشكل مختلف..موضحا إن زيادة الاعتماد على الكهرباء في مختلف المعدات والأدوات والرقمنة والقضاء على تسرب وحرق الميثان ستكون أساسية لهذا التحول".

ووصف جعفر كيف أن "التحول الرقمي يؤدي بالفعل إلى تحسينات كبيرة في هذا القطاع فعلى سبيل المثال يمكن للتحليلات الكبيرة والتنبؤية أن تعزز الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 20% وتقلل من تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 40% وذلك وفقًا لتقرير صادر عن ماكينزي".

