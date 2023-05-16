شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز العمل المناخي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد الهاجري، في المؤتمر السادس للمحيط الهندي بعنوان "السلام والازدهار والشراكة من أجل مستقبل مرن".

وأكد الهاجري، في كلمة له، حرص الإمارات على العمل بشكل وثيق مع دول المحيط الهندي والمجتمع الدولي من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تغير المناخ، مشيرًا إلى أن "الإمارات بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 تؤمن بأهمية التعاون العالمي لتعزيز العمل المناخي وتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون".

وشدد على التزام الإمارات الراسخ بتنظيم مؤتمر COP28 وأن يتسم بالشفافية والشمول، إذ تنظر الدولة للعمل المناخي على أنه فرصة لدعم النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى الهاجري على هامش المؤتمر وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش شهريار عالم، ونائب رئيس مالديف فيصل نسيم، ووزير خارجية الهند سبرمانيام جايشنكر، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهمام المشترك.