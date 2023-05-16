شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناسداك دبي يبدأ تداول صكوك الخزينة الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرع وزير الدولة للشؤون المالية محمد الحسيني، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، إيذانًا بإدراج وتداول أول إصدار من صكوك الخزينة الإسلامية، المقومة بالدرهم الإماراتي، التي أصدرتها الإمارات ممثلة في وزارة المالية وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.

ويتضمن الإصدار سلسلة إصدارات لصكوك الخزينة الإسلامية، لاستقطاب فئة جديدة من المستثمرين لرفد استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، والمساهمة في توفير أصول إسلامية عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

وحقق الإصدار الافتتاحي طلبًا قويًا من البنوك الثمانية الموزعة الأساسية، بعد تسلم عطاء بـ 8.3 مليارات درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب 7.6 مرات.

وتوزعت الطلبات على الصكوك عبر الشريحتين، لتحقق صكوك أجل عامين 550 مليون درهم، و3 أعوام 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم.

وستصدر الشرائح الأخرى بفترات متنوعة تصل إلى 5 أعوام بشكل مبدئي، يليها إصدار شريحة لـ10 أعوام في وقت لاحق.

