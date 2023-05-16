شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "معرفة دبي" تحدد كل الرسوم المدرسية في العام الدراسي المقبل (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي "بطاقة الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2023 -2024"، لإطلاع أولياء الأمور على البنود التي يمكن تحصيل رسوم عليها، في المدارس الخاصة بالإمارة وعددها 221، في العام الدراسي المقبل.

وتتضمن البطاقة الرسوم الإلزامية المعتمدة مسبقًا من الهيئة، والرسوم الاختيارية مثل رسوم المواصلات، والأنشطة غير الصفية، والرحلات المدرسية، ورسوم الكتب.

وقالت الهيئة إن كل مدرسة خاصة ستكون لها بطاقة رسوم لكل صف دراسي، حسب تصنيفها، ومؤشرات جودة أداء المدرسة وغيرها من التفاصيل التي تميزها، ليطلع عليها أولياء الأمور قبل بداية كل عام دراسي، ستكون ملحقة بالعقد مع ولي الأمر والمدرسة، وسارية مدة عام دراسي واحد.