انت الان تتابع خبر اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات ينتهي بإصابته وضبط 10 كغم "كريستال" بالبصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد التأكيدات المستمرة لوزير الداخلية في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، شرعت المديرية العامة لشؤون المخدرات بمتابعة المتاجرين بهذه السموم، حيث تمكن ابطال فريق العمل المشكل من مديريتي شؤون مخدرات الكرخ والبصرة شؤون مخدرات من ضبط (10) كليو غرام من مادة الكريستال المخدرة بعد اشتباك مسلح مع تاجر المخدرات في محافظة البصرة ".وأضاف، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري عازم على ملاحقة تجار المخدرات وفق الخطة الأمنية التي اعدتها المديرية العامة لشؤون المخدرات بإشراف سيادته لهذا الملف".

من جهته، قال مصدر أمني لـ الخليج 365، انه "تم تنفيذ واجب في منطقة ابو الخصيب شارع اللكطة تح جسر الشط وتم تبادل اطلاق نار من قبل المتهمين ورد عليهم من قبل القوات الأمنية".

وأضاف أن "القوات الامنية اصابت المتهم وتم ضبط كمية كبيرة من مادة الكريستال تقدر بـ 10 كيلو غرام ".

