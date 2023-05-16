انت الان تتابع خبر محمد رمضان يلتقي بالرئيس الفلسطيني في نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورحب محمود عباس برمضان بحفاوة كبيرة، ففي أحد الفيديوهات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي يتقدم رئيس دولة فلسطين ناحية رمضان لمصافحته وعناقه، سائلًا إياه عن صحته، وقال: "أهلا وسهلًا، كيف حالك؟ منيح إنو شفناك أخيرًا، زمان إحنا بنسمع عنك كل الأخبار الطيبة والفن العظيم".من جهته، شارك رمضان سلسلة صور عبر حسابه في "إنستغرام" توثق لقاءه بمحمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي وعدد من المسؤولين، وكتب: "بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة".

وبعد اللقاء، أعلن أن محمد رمضان سيحيي حفلًا فنيًا ضخمًا في مدينة رام الله، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

يُشار إلى أن رمضان تواجد في نيويورك لإحياء حفل جماهيري ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حققت حفلته في نيو جيرسي نجاحًا كبيرًا.