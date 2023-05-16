انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ31 مبتزاً في ست محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على ضوء شكاوى عدة تلقاها جهاز الأمن الوطني من مواطنين تعرضوا لحالات ابتزاز إلكتروني ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تفعيل الجهد الاستخباري واستحصال الموافقات القضائية نفذت مفارزنا في (٦) محافظات واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (٣١) مبتزاً خلال شهري نيسان وأيار الحالي".وأشار الى ان "الحصيلة الأكبر كانت في محافظة نينوى وتم إلقاء القبض على (13) متهماً بالابتزاز في مركز المدينة وغربها".

واضاف الجهاز ان "مفارزنا تمكنت من القبض على (18) مبتزاً بعد نصب كمائن محكمة لبعضهم في محافظات (كربلاء المقدسة، والأنبار، والمثنى، والبصرة، وبابل)".

ولفت الى ان "المتهمين تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".