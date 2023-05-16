انت الان تتابع خبر التربية تعلن تعديل ضوابط التقديم لاختبارات "التسريع" للعام الدراسي الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم تعديل ضوابط التقديم لاختبارات التسريع للعام الدراسي الحالي"، مبينة: "بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الثاني متوسط يصبح المعدل العام (٩٧٪) بدلا من (٩٨٪) بدون جبر للكسور".وأضافت: "أما بالنسبة لطلبة الخامس الاعدادي فيسمح بالمشاركة لمن حصل على معدل (٩٤) فما فوق لمادة او مادتين، شرط ان لا يقل معدل المواد الأخرى عن (٩٦) ".

علماً ان التقديم لاختبارات التسريع تم تمديده لغاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥، ولا يتم النظر بأي طلبات استثناء أخرى.