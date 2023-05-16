شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب: الدولة وفرت زيادات فى جميع أبواب موازنة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم ، إن الدولة المصرية وضعت زيادات في جميع الأبواب الخاصة بموازنة وزارة التعليم رغم ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية طاحنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم الثلاثاء لمناقشة الموازنة العامة للدولة لوزارة التعليم قبل الجامعي والجهات التابعة له.

وأضاف "هاشم" أن الموازنة فيها زيادة لكل ابواب التعليم، مشيرا إلي أن لجنة التعليم سوف تتابع جميع الاتفاقات وأهداف الموازنة، مؤكدا أن هناك اهتمام بالتعليم رغم ما نشهده من أزمات.