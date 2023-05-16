شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة يطالب بدورات تدريبية للعاملين بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اسامة بدير ممثل حزب مصر الحديثة، إن الدولة المصرية وفرت الكثير من الخطط التنموية والبنى التحتية للنهوض بكافة القطاعات وخاصة قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» .

وأضاف "بدير" إن السياحة تدخل في التنمية المستدامة من ناحية التطوير ونشر الوعي، ولكن أول المعوقات أن وزارة السياحة تعمل منفردة.

وشدد على أن السياحة من أهم القطاعات، ولذا يجب النظر في التشريعات ووضع التسهيلات اللازمة لها، كما يجب إقامة دورات تدريبية للعاملين بالسياحة بجانب استحداث منصة رقمية.