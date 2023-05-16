شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطني: نستهدف نتائج واقعية بما يفيد المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الحوار الوطنى من أجل نتائج تساعد هذا الوطن، مضيفا :"نأمل أن ينتج هذا الحوار ما يفيد هذا الوطن، العبور الأمن من الأزمة الاقتصادية، تصورنا بشكل عام أن نكون مفيدين".

وأضاف أحمد جلال خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى:" شغلتنا ليس تقييم أداء حكومة، نحن مؤسسة استشارية قد تكون مؤقتة"، مشيرا الى أن الحوار الوطنى فرصة حقيقة لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا .

وأشار أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الى أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحوار ليس من أجل الحوار في حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.

ولفت إلى أن مصر في أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الارجنتين التي مرت بها في وقت من الأوقات وبالتالي هناك إمكانية ان نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه في مناقشات الحوار الوطنى حيث السعي لبدائل وليس تشخيص.

ونوه الى أن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية وأن الهدف مساعدة من هم أقل حظا فى هذه الحياة أو هذا المجتمع، مشيرا الى أن فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا :" حياة كريمة تمكن الأهالى من بدأ حياة قد تكون مختلفة عن ما قبل، العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية".

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.