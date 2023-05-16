شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صدقي بالحوار الوطنى: السياحة صناعة تصديرية وليست قطاعًا خدميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، عن مشكلات فيما يتعلق بالنظرة لقطاع السياحة على أنه قطاعًا خدميًا فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» .

وأكد أن السياحة صناعة وليست مجرد قطاعًا خدميًا، ويجب صياغة ذلك بشكل قانوني، على أن السياحة صناعة وسلعة خدمية تصديرية، كما يجب فصل الملكية عن الادارة لإتاحة الاستثمار بأريحية، وهناك مشكلة في عدم دراسة الأنماط السياحية، بجانب أزمة أخرى تكمن في عدم وضع السياحة ضمن أولويات التنمية .