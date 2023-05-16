"حماة وطن" بالحوار الوطنى: زيادة الناتج المحلى خطوة تحقيق العدالة الاجتماعية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نافع عبد الهادى عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجرى بالتوازى مع زيادة الناتج المحلي.

وتابع عبد الهادى، خلال كلمته اليوم بالجلسة الخاصة بالمحزر الاقتصادى للحوار الوطنى باجتماع لجنة العدالةالاجتماعية:" عشان نوفر للمصريين صحة وتعليم حياة كريمة علينا رفع الناتج المحلى يمكنا من تحقيق ذلك دون أعباء جديدة، بجانب تكافل وكرامة يوجد مشروع حياة كريمة وهى خطوة هامة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لابد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب افضل.

وأشار عبد الهادى، خلال كلمته اليوم، إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى بعد أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة النظر فى دعم قطاعى الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصرى وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، مطالبا الدولة بإعادة النظر فى المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها للاقتصاد مرة أخرى.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التوسع فى ملف المشروعات الصغيرة، وتفعيل ملف السياحة بصورة أكبر خاصة وأن هناك دول تحقق قدر ما تحققه مصر 12 مرة على الرغم من عدم امتلاكها نفس الموارد، مشددا على ضرورة إعادة مصر للخريطة السياحية العالمية مرة أخرى.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطنى قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، الذى يضم 5 لجان فرعية: وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بحضور ممثلى مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابى لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى تحدى التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.