شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": يجب ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عبير جمال، ممثلة حزب الشعب الجمهوري، إنه لابد من تكثيف البرامج التدريبية للشباب وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل من أجل تخريج شباب لديهم مهارات عالية .

وأضافت عبير جمال، خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى :"نتحدث اليوم عن تمكين الشباب لسوق العمل مما يساهم في توفير فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تخرج الشباب من الحماية الاجتماعية".

وأشارت ممثلة حزب الشعب الجمهوري، الى أن الدولة نجحت في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الأسر لحمايتهم من الأضرار الإقتصادية التي تعرضوا لها، لافتة الى أن الدولة أصبحت تواجه تحديات متعددة مثل الزيادة السكانية وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر وحالات النزول القصري من الدول المجاورة مما أثر على الاقتصاد ولذلك على الدولة أن تتخذ العديد من التدابير لمواجهة ذلك.

ولفتت إلى وجود عدة مداخل متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، منها الارتقاء في تقديم الخدمات للبنية التحتية، وتقديم الحماية الاجتماعية بالمفهوم الواسع لتشمل كافة فئات المجتمع مثل تطبيق التأمين الصحي الشامل، وفتح أسواق العمل والاهتمام بمخرجات التعليم ومدى توافقها مع سوق العمل، من أجل خروج الشباب من الحماية الاجتماعية، وتدريبهم وتأهيلهم للحصول على الوظائف في المناطق الصناعية .

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.