شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "أمناء الحوار الوطنى" يطالب المشاركين بالجلسات تقديم توصيات قابلة للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: "نشعر بالفخر والاعتزاز بنجاح جلسات اليوم الأول، وما تشهده جلسات اليوم الثاني للحوار الوطنى، وما يتم طرحه خلال المناقشات".

وطالب جمال الكشكى خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، المشاركين بتقديم مقترحات مباشرةً وتوصيات قابلة للتطبيق، مضيفا: "ما حدث حدث، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع، ونطالب بنتائج ومقترحات حتى نصل لمخرجات ومقترحات وبدائل واطروحات قابلة للتنفيذ".

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادى، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذى يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى تحدى التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.