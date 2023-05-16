شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: العدالة الاجتماعية حق لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك ضروري لمواجهة ارتفاع الأسعار، متابعا:" العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصري وتحول الإنسان من مستهلك لمنتج، وبمثابة استثمار فى البشر.

وأوضح ديمترى، خلال كلمته اليوم بجلسة المحور الاقتصادى بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية، أن العدالة شئ مستمر مع الإنسان انما برامج الحماية عبارة عن إجراءات مؤقتة، فجميع برامج الدعم يجب أن تصب فى كفاءة وجودة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وأشار ديمترى، إلى أن النمو السكاني انخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن العدالة الاجتماعية تخص جميع فئات الشعب المصري وليس الفقراء فقط.

وتابع:" عندما ننادي بالحد الأدنى للأجور فهذا يحقق حماية للجميع، وأن الناتج القومي يساهم فى تطوير التعليم والصحة، ومن ثم فهو من أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.