شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: نحتاج مقترحات قابلة للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجميع حضور جلسة اليوم التي عقدت بحضور ممثلي عن مختلف أطياف الشعب.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمحور الاقتصادي، إلى أنه رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار يجب الاتفاق على مصلحة الوطن والمواطن، حيث لا يوجد وطن بلا تحديات، بل هناك تحديات كبيرة، لذا علينا الخروج بمقترحات لتكون بمثابة تشريعات أو قرارات أو برامج قابلة للتطبيق.

وأوضح القصبي، أن الموضوعات المطروحة تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة وسياسات العمل والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وشدد على الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقيات الحاكمة للحوار الوطني، ولائحة الإجراءات الخاصة بالجلسات، مشددًا:" نحن هنا لا تمييز بلجنة العدالة الاجتماعية".

وأوضح أن الحديث مع احترام موسسات الدولة وكذلك دستورها، مشيرا إلى أن على الجميع مسئولية فثقافة الحوار الوطني هي أحد أهم مكتسباته، مع احترام الاختلاف والتنوع خلال المناقشات، مختتما حديثه بالقول إن الأمانة الوطنية تحتم علينا الوصول لمساحات مشتركة نقدم من خلالها الخير لمصر والمصريين.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.