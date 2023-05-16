شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب يقدم لـ"الحوار الوطنى" روشتة النهوض بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة جدا، ولكن رغم ذلك حصة مصر من السياحة العالمية أقل من 1‎%‎.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني" لمناقشة قضية "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها".

وقالت إن هناك عدة تحديات أولها ضعف القدرة التنافسية، وتراجع الخدمات السياحية، ولذا يجب تطبيق آليات الجودة الشاملة للمساهمة في تطوير أداء شركات السياحة المصرية لتحقيق الميزة التنافسية، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار على نحو يكفل حماية المنافسة، وإطلاق تطبيق إلكترونى للسياح يضمن المتابعة وحل المشكلات.

وشددت على ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية والاستعانة بالإحصائيات السياحية بشكل منتظم لتحسين المستوى.

كما أشارت إلى أزمة تشابك بعض الاختصاصات الحكومية المتعلقة بالسياحة، والتى تتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، مع تغير اتجاهات السائحين، والتى تتطلب تسليط الضوء على منتج السياحة العلاجية والبيئية، ومنتج سياحة العائلة المقدسة، والانتهاء من وضع قانون السياحة العلاجية.