شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يؤكد ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية لحل مشكلة ملف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمد الدالى، ممثل حزب الشعب الجمهورى، إن هناك جهودا ضخمة بذلتها الدولة للنهوض بملف السياحة في مصر، للتغلب على ما أصابها خلال السنوات الماضية.

وتابع: هناك عدة اقتراحات نتقدم بها خلال مناقشة ملف السياحة، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وأوضح الدالي، أن صياغة الخريطة السياحية بمصر والجذب السياحي لها ، تتطلب وضع الطيران والمطارات على رأس الاولويات، فضلا عن تنمية السياحة الثقافية، فضلا عن تسهيل اجراءات السفر للسائح بين المدن السياحية، وايضا فتح مقاصد سياحية وترويجها داخليا وخارجيا.

وتابع ممثل حزب الشعب الجمهورى: أن الاهتمام بالكوادر والعناصر البشرية، من بين متطلبات حل مشكلة ملف السياحة، فضلا عن الاهتمام بالترويج الإلكتروني غير الرسمي، واخيرا وضع سياسات محفزة للاستثمار السياحي.