شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: السياحة قبلة حياة الاقتصاد وتطويرها يعتمد على العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف خطاب ممثل حزب الحرية المصرى، على أهمية السياحة كأحد أهم القطاعات فى مصر، مشددًا على أنها قبلة الحياة للاقتصاد المصرى فى ظل التقلبات السياسية والاقتصادية التى يمر بها العالم.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني"، والتى جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، أن الحوار الوطنى فرصة جيدة لصياغة فكر جديد، ولا يمكن تطوير السياحة بدون تطوير العامل البشرى الذى تم اهماله على مدار العصور الماضية.

وذكر أن المواطن المصرى العادى عنصر هام يجب التركيز عليه، ويجب تكثيف جهود الاعلام فى شكل برامج توعوية بشكل يليق بكرم وضيافة مصر، مع وضع مناهج تعليمية والتوعية بطريقة التعامل مع السائحين، واستحداث برامج تفاعلية لزيارة ومشاهدة الأماكن السياحية فى مصر، والتسويق الجيد والتوسع فى الصين والهند ودول أمريكا الجنوبية واستراليا.

وانطلقت اليوم فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطنى، وذلك استعدادًا لبد النقاش داخل اللجنة.

وشهدت الجلسة التى تحمل عنوان «صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها» حضور ضياء رشوان منسق مجلس أمناء الحوار الوطنى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام لغرف السياحية، ونورا على مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطنى ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان وأمانى الترجمان خبيرة سياحة وعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة السابق، وهانى بيتر عضو غرفة الشركات السياحية وعمرو القاضى رئيس تنشيط السياحة وغادة شلبى نائب وزير السياحة.