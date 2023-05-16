شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجبالى: السياحة قاطرة نمو أساسية لدعم الاقتصاد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم الدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، الشكر لمجلس الأمناء لوضع قضية السياحة في أولويات المناقشات لتعلقها بالتنمية في مصرالسياحة تعد من قاطرات النمو التي نعتمد عليها اعتماد كلي لدفع عملية التنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»

وقال الجبالي :"نسعى للإجابة على سؤال متعددة منها لماذا لم تحصل مصرعلى الدخل الكافي من السياحة برغم امتلاكها كافة المقومات التي تؤهلها لذلك".

وشدد على أننا نتطلع الى حل المشكلات عبر طرح الحلول العلمية، وكلنا اذان صاغية للاستماع لوجهات النظر المتعددة للاستماع الى الحلول المشتركة لتعود السياحة بدورها الاساسي في دعم الاقتصاد الوطني.