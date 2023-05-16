شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يطالب بإنشاء شركات متخصصة للطيران ووضع حد أدنى لأسعار الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عبد الغني الحايس، ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، بضرورة إنشاء شركات متخصصة للطيران، والعمل على فتح أسواق جديدة للقطاع، وذلك لدور القطاع الكبير فى دعم الاقتصاد، خاصة فى ظل الأزمات الراهنة.

وتحدث ممثل حزب العدل عن ضرورة إنشاء هوية سياحية، وإنشاء مدينة علاجية سياحية فى مصر، وتحديد أنواع السياحة العالمية، واختيار ما يناسب الدولة المصرية، وما يناسب إمكانياتها، معقبا:" نحتاج العمل وفق خطة محكمة للارتقاء بالقطاع".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني" لمناقشة قضية "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها".

ونوه الحايس لأهمية وضع حد أدنى لأسعار الفنادق والمنتجعات، وتقديم تخفيضات فى ظل المنافسة من الدول العالمية، مطالبا بضرورة التوسع من الناحية التشريعية وسن قوانين من شأنها خدمة القطاع، مشيرًا إلى ضرورة ضم وزارة السياحة والطيران في وزارة واحدة، مع وضع استراتيجية مستقبلية للسياحة المصرية.