شكرا لقرائتكم خبر عن نورا على: السياحة محور هام لدعم الاقتصاد.. ونستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا على مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطنى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب: "اليوم نلتقى تحت رايه مستقبل السياحة، فسياحة قوية تعنى مستقبل قادر على إدارة الأزمات، وجئنا هنا لرسم مستقبل للسياحة المصرية بشكل يليق بنا وبما نمتلكه من مقومات".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».

وتابعت على أن السياحة تمثل محور هام لتعزيز الاقنصاد القومى، فهى تعنى اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات، فالقطاع تعرض لعديد من الصدمات، ولكن يوجد ارادة سياسية لارتقاء به وتعظيم ايراداته.

وأكملت النائبة نورا على، أن استراتيجيتنا الوطنية تستهدف الوصول لـ30 مليون سائح مما يلقى على عاتقنا إيجاد سبل تحقيق ذلك عبر الارتقاء بالخدمة وتحسين جودة المنتج.