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احباط محاولة إرهابية لاستهداف المدنيين في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قطعات الجيش الماسكة للأرض أحبطت محاولة ارهابية لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد".

كما عثرت المفارز على مخبأ للسلاح يحتوي على حزام ناسف وعبوتين ناسفتين، بحسب البيان.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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