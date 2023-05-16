انت الان تتابع خبر احباط محاولة إرهابية لاستهداف المدنيين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قطعات الجيش الماسكة للأرض أحبطت محاولة ارهابية لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد".



كما عثرت المفارز على مخبأ للسلاح يحتوي على حزام ناسف وعبوتين ناسفتين، بحسب البيان.

