انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين سرقا "سيارة" استئجراها من بغداد إلى الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قائد شرطة محافظة الديوانية كشف عن إلقاء القبض على 4 متهمين بتسليب عجلة نوع أوباما على طريق الديوانية / بغداد وقتل مواطن في قضاء الشامية".وأضافت: "بعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة والموثوق بها تمكنت قوة من قسم مكافحة الإجرام بامرة مدير المكافحة العقيد رائد راضي فضلا عن ضابط مكافحة الإجرام في عفك المقدم فارس عليوي دحام وضابط مكافحة الإجرام في الشامية المقدم ثابت ديوان وعدد آخر من المنتسبين من إلقاء القبض على متهمين اثنين اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بتسليب عجلة نوع اوباما بعد استئجارها من منطقة كراج العلاوي في بغداد لغرض ايصالهم إلى الديوانية وقيامهم بأشهار السلاح ( مسدس) بوجه السائق بعد أن طلبوا منه التوقف والترجل من العجلة".

وأشار الى ان "المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بارتكاب الحادث".

من جانب آخر، أكد اللواء عبطان محمد مطلك "القبض على متهمين اثنين أخرين بقتل مواطن في قضاء الشامية إثر مشاجرة وخلافات شخصية بينهما"، مشيرا إلى "تصديق اقوال المتهمين من اجل إحالتهم إلى القضاء".