شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: 43% زيادة إعداد السائحين بالربع الأول من العام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة، أن قطاع السياحة المصري شهد تطورات عديدة خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت مصر مواجهة كافة الأزمات التي مر بها العالم خاصة أزمة كورونا غير المسبوقة.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها "،أن السياحة أحيانا تتعرض أزمات تستوجب منا الذكاء في التعامل معها، لافتة إلى ان مصر تستطيع التوصل إلى ١٠٠ مليون سائح، وليس فقط ٣٠ مليونًا فقط، بعدما استطاعت الوصول لـ ١١.٨ مليون سائح خلال العام الماضي.

وأوضحت أن مصر استطاعت الوصول إلى ٤٣% زيادة في إعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، منوهة بأن لدينا استراتيجية بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع السياحة، مؤكدة ضرورة زيادة الطيران ورفع كفاءة المطارات والترويج ووجود برنامج للتحفيز، لافتة الى ما قامت به الدولة من تسهيلات في التأشيرات السياحية خلال الفترة الماضية.

ونوهت إلى أن مصر تحظى بمقومات سياحية وبشرية متفردة بها، فيجب تضافر كافة الجهود بين الدولة وكل القطاعات الوزارات للنهوض بهذا القطاع، واستهداف التركيز على المنتجات السياحة التي نتميز بها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وانطلقت اليوم فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطني، وذلك استعدادًا لبد النقاش داخل اللجنة.

وشهدت الجلسة التي تحمل عنوان «صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها» حضور ضياء رشوان منسق مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام لغرف السياحية، ونورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان وأماني الترجمان خبيرة سياحة وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة السابق، وهاني بيتر عضو غرفة الشركات السياحية وعمرو القاضي رئيس تنشيط السياحة وغادة شلبي نائب وزير السياحة.