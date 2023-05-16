شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف السياحية: لا بد من مخطط استراتيجى لتطوير المناطق السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه لا بد من ايجاد مخطط استراتيجي لتطوير المناطق السياحية، وبدأنا بمنطقة الأهرام ونعمل على الاقصر واسوان والبحر الأحمر.

وطالب، خلال الجلسة النقاشية المنعقده الآن ضمن المحور الاقتصادي، حول تحفيز السياحة، بالعمل على زيادة الطيران المباشر وإيجاد آليات مختلفة لتمويل مشروعات الفنادق السياحية، والعمل على زيادة عدد الغرف السياحية.

ولفت إلى اهمية خلق إطار مؤسسي مناسب لتطوير السياحة والاهتمام بالمعارض والبنية الأساسية من تطوير خدمات المطارات.

كما طالب بتحسين المواني والمراسي في نهر النيل، وتوفير خدمة الفئات المتميزة من السياح وتدريب العاملين ونشر الوعي السياحي.