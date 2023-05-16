شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال التكنولوجيا.. أبرز مقترحات حزب النور بالحوار الوطنى لتطوير السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عمرو مكي، ممثل حزب النور، أن القطاع السياحي يحتاج إلى مؤشر لرصد كفاءة القطاع السياحي، كما يحتاج الى التكامل مع القطاعات الأخرى لرفع ترتيبنا عالميا، مشددا على أهمية هذا القطاع في جذب العملة الصعبة.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، على ضرورة تعامل وزارة السياحة مع المؤشرات العالمية وتوفير بيئة مناسبة للسياحة، أبرزها معايير الأمن والنظافة وتطوير المطارات والاهتمام بالملف البيئي بزيادة عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء.

كما طالب بضرورة إدخال التكنولوجيا في القطاع السياحي، بما يعمل على توفير التطور المستدام، وكذلك ضرورة قياس رد فعل السائح والاهتمام بسياحة الترانزيت خاصة وأننا مؤهلون لذلك، وأيضا السياحة التعليمية والعلاجية.

كما طالب بضرورة الربط بين المطارات المختلفة وتطوير الطيران الداخلي وربطه بالطيران الدولي.

وانطلقت اليوم فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطني، وذلك استعدادًا لبد النقاش داخل اللجنة.

وشهدت الجلسة التي تحمل عنوان «صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها» حضور ضياء رشوان منسق مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام لغرف السياحية، ونورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان وأماني الترجمان خبيرة سياحة وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة السابق، وهاني بيتر عضو غرفة الشركات السياحية وعمرو القاضي رئيس تنشيط السياحة وغادة شلبي نائب وزير السياحة.