شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: الإعلام السياحي "صناعة".. وحفل نقل المومياوات دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علَّق المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على ما أثاره بعض المشاركين في مناقشات لجنة السياحة بالحوار الوطني، عن دور الإعلام السياحي.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"،: "كان لدينا الحفل العالمي الشهير لنقل المومياوات والحفل الخاص بإحياء طريق الكباش، ما يدل على أنَّ رأس الدولة مهتمًا بهذه الأمور، علاوة على وجود الكثير من المشاهد السياحية في الأغاني والأفلام".

وواصل:"ننتظر أيضًا حفل افتتاح المتحف الكبير، ومن ثمَّ يجب أن نسأل أنفسنا أليس الإعلام السياحي صناعة؟.. ولذلك يجب على المنشآت السياحية أن تكون شريكًا في هذه الصناعة وعليها أن تشارك في هذا الإعلام وتصنعه حتى تروج لمنتجاتها، خاصةً أنّ الإعلام يُسلِّط الضوء على حدث ولكن لا يصنع حدث، كما يجب أن نكون متوازنين ومنصفين في نظرتنا.. وندعو جميع الأطراف المعنية بالسياحة أن يدركوا دور الإعلام السياحي والتسويق لمنتجاتها السياحية".

وانطلقت اليوم فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطني، وذلك استعدادًا لبدء النقاش داخل اللجنة.

وشهدت الجلسة التي تحمل عنوان «صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها» حضور ضياء رشوان منسق مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام لغرف السياحية، ونورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان وأماني الترجمان خبيرة سياحة وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة السابق، وهاني بيتر عضو غرفة الشركات السياحية وعمرو القاضي رئيس تنشيط السياحة وغادة شلبي نائب وزير السياحة.