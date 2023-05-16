شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل العاملين بقطاع السياحة.. أبرز مقترحات "المصريين الأحرار" بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر البندارى، ممثل حزب المصريين الأحرار أن هناك مشاكل عديدة تواجه القطاع السياحى فى مصر، والتى تتطلب جهودا كبيرة وحلول واقعية لإعادة ريادة مصر السياحية.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني"، والتى جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، على أهمية العنصر البشرى ودوره الهام فى النهوض بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خروج عدد كبير من العاملين بالقطاع، والفترة المقبلة تتطلب استحداث جه لتأهيل العاملين بقطاع السياحة.

وقال إن قطاع السياحة بحاجة لاستراتيجية جديدة، مع ضرورة تسليط الضوء على أى تطورات فى القطاع بشكل مستمر.

وانطلقت اليوم فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطنى، وذلك استعدادًا لبد النقاش داخل اللجنة.

وشهدت الجلسة التى تحمل عنوان «صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها» حضور ضياء رشوان منسق مجلس أمناء الحوار الوطنى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام لغرف السياحية، ونورا على مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطنى ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان وأمانى الترجمان خبيرة سياحة وعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة السابق، وهانى بيتر عضو غرفة الشركات السياحية وعمرو القاضى رئيس تنشيط السياحة وغادة شلبى نائب وزير السياحة.