مطالبات بدراسة أماكن الترويج السياحى والاستعانة بطلبة كليات الفنون الجميلة

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إبراهيم جمال ممثل الحزب الديمقراطى، إن يوجد رؤية مستدامة للسياحة فى مصر، ولكن لابد من زيادة اعداد السياح الوافدين، والاهتمام بكافة أشكال السياحة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني"، والتى جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، :"بدأنا نوجه دراسة الطلبة لكافة اقاليم مصر السبعة، ومعرفة الأنماط المستحدثة لأحداث تنمية مستدامة فعلية لكافة المحافظات، منوها بأن لدينا انماط للسياحة الريفية والعلاجية والثقافية والدراسية والمهرجانات والمؤتمرات.

وأوضح: "نستطيع الاهتمام بالتراث الثقاقى المادى واللامادى فى أن واحد للترويج للسياحية"، مطالبا بإنشاء مشروع وزارى لاستحداث قسم لدراسة أماكن الترويج السياحى بالاستعانة بطلبة كليات الفنون المصرية لتحقيق السياحة المستدامة.

ممثل حزب المحافظين بمناقشات العدالة الاجتماعية فى الحوار الوطنى:نحتاج لمصنع بكل قرية، وعلينا النظر لتكافل وكرامة بالكيف وليس الكم

بدوره قال حسن يوسف ممثل حزب المحافظين، إنه لا حماية اجتماعية حقيقية دون استقرار سياسى حقيقى من خلال نظام انتخابى فاعل.

وأكد علىً أن ملف تكافل وكرامة به إشكاليات كثيرة وخاصة على مستوى عمل الحكومة التى تنظر للكم وليس الكيف حيث تخرج سنويا من أجل الكشف عن أرقام جديدة فى وقت هذه الأرقام لا تقبض سوى فتات لا يتجاوز 600 جنيه.

ولفت إلى أن الربط بين تكافل وكرامة والقوة الشرائية ضرورة حفاظا على حياة المصريين مقترحا أن يتم العمل على تخفيض إعداد تكافل وكرامة مقابل زيادة الـ600 جنيه لـ1000 جنيه، ليعقب على حديثه مقرر الجلسة بقوله: "هل انت مع التخفيض لعدد تكافل وكرامة" ليرد بقوله: "الحكومة تنظر للكم دون الكيف".

وأكد على أن مبادرة حياة كريمة فرصة عظيمة للتنمية والرخاء ولكن هذه المبادرة لم تستهدف بناء الأنسان وتوفير فرص عمل وهو أمر يمثل تحدى كبير وبالتالى لابد أن نكون أمام مبادرة جديدة لعمل مصنع فى كل قرية.