"صحة النواب" توصى بزيادة المخصصات المالية لمديريات الصحة بالمحافظات 23-24

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سترفع توصية إلى الحكومة بشأن زيادة الاعتمادات الخاصة بالباب الثانى والخاص بالموازنة العامة بشراء مستلزمات الإنتاج والصيانة والنظافة ضمن الموازنة المخصصة لمديريات الشئون الصحية للعام المالى 2023-2024.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة لمناقشة الموازنة الجديدة لوزارة الصحة والجهات التابعة لها، وقد شهد الاجتماع برئاسة الدكتور أشرف حاتم مناقشات واسعة مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حول الموازنة العامة الجديدة حول احتياجات المحافظات من احتياجات فى العام المالى الجديد.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية: "نحن نواجه ظروف صعبة ونحتاج إلى تحقيق التوازن فى موازنة العام المالى الجديد 2023-2024 وسنعمل على دعم قرارات العلاج على نفقة الدولة ودعم المحافظات لتحقيق الرعاية الصحية اللازمة".

وأوصت لجنة الصحة فى نهاية اجتماعها على زيادة المخصصات المالية للباب الثانى لمديريات الشئون الصحية على مستوى المحافظات وجاءت على النحو التالي:

محافظة الإسكندرية بواقع 6 ملايين جنيه، ومحافظة مطروح بواقع 4 ملايين جنيه، ومحافظو البحيرة بواقع 20 مليون جنيه ومحافظتى شمال وجنوب سيناء بواقع 11 مليون جنيه، والفيوم بواقع 10 ملايين جنيه، وبنى سويف بنحو 10 ملايين جنيه، والمنيا بنحو 20 مليون جنيه ومحافظتى سوهاج وقنا بواقع 15 مليون جنيه لكلا منهما ومحافظتى أسيوط والوادى الجديد بواقع 5 ملايين جنيه لكلا منهما.