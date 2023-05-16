شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مصر لديها موارد ومقومات سياحية لا مثيل لها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتورة هبة واصل المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، على أهمية الخريطة السياحية وتطويرها وإجراء مسح شامل للأماكن السياحية القادرة على الجذب السياحي مثل المنيا وبني سويف وسوهاج والوادي الجديد وغيرهم من باقي المدن.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، إن مصر لديها من الموارد والمقومات السياحية التي لا مثيل لها في العالم.

وأشارت دخل مصر من الساحة على مدار العشرة سنوات الماضية من 86 لـ89 مليار جنيه فقط، مشددة على ضرورة إيجاد العديد من الحلول الواقعية .