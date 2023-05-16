انت الان تتابع خبر "أجواء ساخنة".. تفاصيل مؤتمر قائد شرطة البصرة: هجوم لاذع ونفي حكومي! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شهود عيان رووا لـ الخليج 365، تفاصل القضية الأخيرة فإن "قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد العتابي وبحضور كافة مدراء مديريات واقسام قيادة الشرطة وعند طرح مواضيع وامور تخص اوامر القبض والجريمة الأخيرة التي حصلت في قضاء الزبير والتي قتل على أثرها معاون قضائي فيها قبل أيام، تهجم العتابي وبصوت عالي على شيوخ عشائر البصرة".ووفق شهود العيان، قال العتابي: "شنو شيوخ البصرة شايفين نفسهم وشنو محد يحاسبهم، (جزء من الكلام البذيء أزيل من قبل السومرية)".

بعد حديث قائد شرطة البصرة صمت الحاضرين ضباط ومدراء البصرة الجالسين، وجاء الرد الحاسم من العميد محمد ناصر السعدون أحد مشايخ السعدون في البصرة /مدير شرطة قضاء المدينة حاليا داخل المؤتمر"، حيث قال: "هذا الكلام مردود عليك كونك قائد شرطة البصرة ولن ولم اسمح لك ان تتكلم على شيوخ ومشايخ البصرة جميعا بما فيهم شيوخ السعدون وهذا الكلام غير مسموح به من قبلك وشيوخ البصرة قامات معروفه ولهم مواقف مشرفة، وسأقدم دعوى قضائية وفق القانون لتعديك وتجاوزك على مشايخ البصرة"، بحسب الشهود.

من جهته، قال الشيخ منصور التميمي أحد شيوخ بني تميمي في مقطع صوتي، مخاطباً به رئيسي الوزراء والبرلمان ووزير الداخلية: "في يوم 13 أيار بالساعة التاسعة مساءً عقد مؤتمر أمني في قيادة شرطة البصرة، بحضور قائد شرطة البصرة و27 ضابطاً بمختلف الرتب".

وأضاف، أن "قائد شرطة البصرة تهجم على شيوخ العشائر وأهالي البصرة بالكلام البذيء"، مشددا على "ضرورة محاسبة القائد العام لشرطة البصرة، وإقامة دعوى ضده".

بدوره، قال مدير قسم شرطة المدينة شمال البصرة العميد محمد ناصر السعدون في اتصال مع الخليج 365: "تقدمت برفع دعوى قضائية ضد قائد الشرطة البصرة اللواء قاسم راشد زويد".

وأضاف، أن " قائد الشرطة البصرة اللواء قاسم راشد زويد بدأ بالتجاوز على شيوخ العشائر والتلفظ بكلام بذيء اثناء اجتماع أمني في مقر قيادة عمليات البصرة".

الى ذلك، قال المتحدث باسم قائد شرطة البصرة العقيد علي المالكي في مقطع فيديو تابعته الخليج 365، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخباراً غير دقيقة نُسبت الى قائد شرطة البصرة تسيء الى احدى العشائر العراقية".

وأضاف أن "قائد شرطة البصرة يكل كل الاحترام والتقدير للعشائر العراقية الاصيلة وشيوخها في محافظة البصرة"، مشددا على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية والدكات العشائرية".

وبحسب المالكي: "تهيب قيادة شرطة البصرة على عدم الاكتراث الى تلك الاخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية".