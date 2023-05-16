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انت الان تتابع خبر ثلاثة اندية عراقية تحصل على الرخصة الاسيوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456205-638198360437698701.png
2023-05-16 | 14:12
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حصلت اندية الزوراء والقوة الجوية والكهرباء، اليوم الثلاثاء، على الرخصة الاسيوية لموسم 2023/2024 .
وقال الاتحاد العراقي في بيان على موقعه الرسمي اطلعت الخليج 365 عليه، انه "حصلت أندية (الزوراء ، القوة الجوية ، الكهرباء) على الرخصة الآسيوية للموسم 2023/ 2024".
وأضاف: "هذه الرخصة تأتي تمهيداً للمشاركة في بطولات الاندية على مستوى القارة".
وأضاف: "هذه الرخصة تأتي تمهيداً للمشاركة في بطولات الاندية على مستوى القارة".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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