ثلاثة اندية عراقية تحصل على الرخصة الاسيوية

وقال الاتحاد العراقي في بيان على موقعه الرسمي اطلعت الخليج 365 عليه، انه "حصلت أندية (الزوراء ، القوة الجوية ، الكهرباء) على الرخصة الآسيوية للموسم 2023/ 2024".

وأضاف: "هذه الرخصة تأتي تمهيداً للمشاركة في بطولات الاندية على مستوى القارة".

