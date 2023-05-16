شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بالاستثمار في سياحة اليخوت خلال كلمته بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية الاستثمار في مجال السياحي بصفة عامة.
وأوضح أن الاستثمارات هذه الأيام عالية التكلفة، ونحتاج لتحفيز المستثمرين للاستثمار في مصر، وما حدث في شرم الشيخ مثال يحتذي به، ويجب ان نفعل ذلك في أكثر من مكان.
وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله"، على ضرورة أن يكون هناك عمق في الاستثمارات، مثل تخصيص مواقع لإقامات كبار السن، التي اصبحت ذات تكلفة عالية في مصر كلها.
وتابع :"المستمر يريد ان يضمن التدفق السياحي مثل الطيران، ومصر تحتاج لميز من المطارات ذات التكلفة المنخفضة لنضمن استمرار التدفق، ويمكن أن ندعو للاستثمار في سياحة اليخوت".
وأكد معتز على ممثل حزب الدستور ضرورة تطوير الفنادق المملوكة للدولة، وإعادة تسويقها بشكل صحيح، مع ضرورة تنظيم معارض في مصر للسياحة الدولة.
وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"،إنه لا بد من اعفاءات للمناطق المستهدفة، وخاصة سيوة التي بحاجة لمطار خاص بها، كما أن هناك مدن يمكن وضعها على الخريطة السياحية ولكن البنية التحتية الخاصة بها لا تصلح للاستخدام.
كما شدد على ضرورة تطوير شركات السياحة الحكومية، بجانب تطوير النقل النهري وفتح التراخيص للفنادق العائمة وإعادة تقييم الشركات السياحية القائمة بالفعل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز