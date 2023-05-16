شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بالاستثمار في سياحة اليخوت خلال كلمته بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية الاستثمار في مجال السياحي بصفة عامة.

وأوضح أن الاستثمارات هذه الأيام عالية التكلفة، ونحتاج لتحفيز المستثمرين للاستثمار في مصر، وما حدث في شرم الشيخ مثال يحتذي به، ويجب ان نفعل ذلك في أكثر من مكان.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله"، على ضرورة أن يكون هناك عمق في الاستثمارات، مثل تخصيص مواقع لإقامات كبار السن، التي اصبحت ذات تكلفة عالية في مصر كلها.

وتابع :"المستمر يريد ان يضمن التدفق السياحي مثل الطيران، ومصر تحتاج لميز من المطارات ذات التكلفة المنخفضة لنضمن استمرار التدفق، ويمكن أن ندعو للاستثمار في سياحة اليخوت".