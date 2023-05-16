"زراعة النواب" توافق على موازنة الوزارة 23/24.. وتوصي بتوفير 3 مليارات جنيه

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، ، علي مشروع موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي الجديد 2023/2024، بقيمة تقديرية بلغت نحو 4.081 مليار جنيه، واوصت للجنة توفير المبالغ المطلوبة لاستكمال جهود ومشروعات وزارة الزراعة في عدد من القطاعات بقيمة اجمالية نحو 3.249 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة للعام المالي الجديد 2023/2024.

وجاء من بين تلك القطاعات والمشروعات، ما يخص مركز البحوث الزراعية المطلوب زيادة موازنته بمبلغ نحو 1.491 مليار جنيه، و نحو 200 مليون لهيئة الخدمات البيطرية، و 889 مليون جنيه لديوان عام الوزارة ، و 668 مليون جنيه لجهاز تحسين الأراضى.

وقال النائب هشام الحصرى، إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.